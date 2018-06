PSG : Un milieu à 15ME met tout le monde d'accord au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Parmi ses exigences au moment de signer au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a demandé et obtenu d'avoir un droit de regard sur le mercato du club de la capitale, ce qui semble relativement logique. Et cela tombe bien, Paris-United affirme que le nouveau technicien allemand du PSG et Antero Henrique, directeur sportif et grand maître du mercato pour le Paris SG, seraient sur la même longueur d'onde concernant un milieu de terrain dont la valeur est estimée à 15ME.

Ce joueur qui fait l'unanimité des deux décideurs du PSG est Stanislav Lobotka, un nom pas forcément très claquant. Milieu relayeur international slovaque de 23 ans, Stanislaw Lobotka évolue au Celta Vigo où il sort d'une superbe saison, ce qui explique à la fois l'intérêt de Naples et du Paris SG mais également l'augmentation de son prix. Le milieu slovaque avait en effet été acheté par Vigo l'été dernier pour 5ME à un club danois. Selon Paris-United, même si Antero Henrique a pris de très nombreux renseignements sur Stanislav Lobotka, c'est pour l'instant le club italien qui serait proche de le faire signer lors de ce mercato. A moins évidemment que le PSG trouve des arguments pour inverser la donne.