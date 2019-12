PSG : Un mercato blanc cet hiver, Tuchel est d'accord

Dans : PSG.

Ces dernières heures, la venue d’un milieu de terrain défensif au Paris Saint-Germain durant le mercato hivernal est régulièrement évoquée.

Les noms de Sandro Tonali et d’Allan reviennent notamment en boucle dans l’actualité parisienne. Mais en conférence de presse ce mardi à la veille de la réception du FC Nantes au Parc des Princes, l’entraîneur Thomas Tuchel a tenu à rappeler que, contrairement à la saison dernière, ce secteur de jeu était fourni cette saison. Et pour cause, le PSG peut compter sur Marquinhos, Idrissa Gueye ou encore Marco Verratti mais également sur Ander Herrera et Leandro Paredes, non cités en conférence de presse par l’ancien manager du Borussia Dortmund.

« On a Marquinhos, Gueye et Verratti au milieu. Ils sont un bon mix ensemble et un bon équilibre avec les trois attaquants de devant. Idrissa est un 6, mais il joue souvent 8 aussi. En relayeur, il peut protéger Sarabia, Di Maria ou Meunier. Je suis très content de lui. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'acheter un milieu en janvier » a commenté Thomas Tuchel, pour qui il n’est donc pas indispensable de recruter un milieu défensif lors du prochain mercato hivernal. Reste désormais à voir ce que le chef du sportif à Paris, à savoir Leonardo, pense de tout ça. Lui qui a littéralement craqué pour Sandro Tonali, la pépite de Brescia, qui affole la Série A du haut de ses 19 ans…