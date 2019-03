PSG : Un grand gardien ou Buffon comme concurrent ? Areola a vite choisi

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors qu’il pensait s’installer dans la cage du Paris Saint-Germain, Alphonse Areola doit partager le temps de jeu avec Gianluigi Buffon.

Depuis le début de la saison, l’entraîneur Thomas Tuchel a mis en place une alternance entre ses deux gardiens, sans vraiment donner sa préférence à l’un ou à l’autre. Mais qu’en sera-t-il lors du prochain exercice ? Difficile à dire puisque l’Italien, un temps parti pour prolonger son contrat, penserait à mettre un terme à sa carrière. Alors que son concurrent français serait ravi de poursuivre leur cohabitation pour une année supplémentaire.

« C'est toujours bon à prendre. C'est un plus d'avoir Gigi à côté de moi, a confié Areola au magazine Le Foot Paris. C'est un compétiteur, mais il sait faire preuve d'une grande humilité. C'est un grand Monsieur. Il est là pour l'équipe et ses coéquipiers. Il ne triche pas et se donne à fond. Tout le monde se sent bien avec lui. Moi le premier. S'il continue, ça ne peut être que bénéfique pour moi. » Proche de la retraite, Buffon ne représente pas une menace pour l’international tricolore. En tout cas pas autant qu’un éventuel gardien recruté à prix d’or au mercato…