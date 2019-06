PSG : Rabiot fait patienter la Juventus, l’offre de Paris le tente !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le feuilleton Adrien Rabiot a commencé très tôt dans la saison, puisque dès l’hiver, le fait que le milieu de terrain refuse de prolonger au PSG a provoqué de vives tensions, et finalement sa mise à l’écart pour le reste de la saison.

Une situation qui avait mis un terme définitif à toute idée de prolongation, et annonçait donc son départ. Tout proche de rejoindre le FC Barcelone, l’international français est désormais à quelques encablures de la Juventus Turin. Mais le dernier pas n’a pas été effectué, et l’offre récemment annoncée de Leonardo pourrait bien avoir changé la donne. En effet, à la surprise générale, le PSG a profité de son changement de directeur sportif pour formuler une offre proche de celle de la Juventus afin de conserver son joueur.

En conséquence, Soccer Link révèle que Rabiot a demandé un délai de réflexion au club italien avant de se décider, alors que tout semblait acté. De quoi laisser le temps au PSG d’égaler l’offre de la Juve qui porte sur 7,5 ME de salaire et 10 ME de prime à la signature ? Possible, tout comme le fait que le joueur patiente encore jusqu’au 1er juillet, date officielle de la fin de son contrat, histoire de couper proprement le cordon avec son club formateur. A moins que l’espoir d’une offre de dernière minute du Real Madrid, vers qui Véronique Rabiot a lancé un dernier appel du pied, ne soit la raison de cette temporisation soudaine.