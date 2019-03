PSG : Coup de théâtre, Buffon veut tout arrêter

Dans : PSG, Mercato.

Le haut niveau ne pardonne pas, et un seul match peut changer une carrière. Surtout quand celle-ci est tout proche de se terminer. Avant le match retour face à Manchester United, tout semblait indiquer que Gianluigi Buffon allait signer un nouveau contrat, ou du moins faire lever l’option de son année supplémentaire prévue lors de sa signature l’été dernier. Mais entre l’élimination et son implication sur le deuxième but des Anglais, le portier italien voit son horizon s’obscurcir. Désormais, un entretien est prévu en fin de saison entre le joueur, ses représentants et les dirigeants parisiens, afin de faire le point sur la saison suivante.

Et selon Il Mattino, il n’est pas impossible que Buffon, déjà très touché moralement par l’élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid avec la Juventus Turin la saison précédente, broie du noir et décide d’arrêter les frais à 41 ans en raccrochant les gants. Une décision pas forcément espérée à Paris, où les dirigeants se voient mal dépenser une somme folle pour recruter un gardien de premier choix alors que des dépenses à d’autres postes sont prévues. Mais avec son expérience, si Gigi Buffon décide qu’il n’a plus suffisamment de mordant pour continuer au PSG, le club de la capitale n’aura alors pas d’autre choix que de l’accepter.