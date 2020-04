PSG : Un génie et un tricheur, Neymar ne l'a pas vu venir !

Dans : PSG.

Dans le viseur du FC Barcelone au mercato, Neymar a peu de chances de quitter le Paris Saint-Germain en cette période de crise sanitaire sans précédent.

Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe dévoilait que financièrement, il était toujours aussi délicat pour le FC Barcelone de boucler l’opération Neymar, et encore plus avec les contraintes financières qui se sont récemment ajoutées en raison de la pandémie de coronavirus. Et même si le Brésilien souhaitait profiter du règlement de la FIFA pour résilier son contrat, son prix serait toujours de 180 ME. Autant dire que Neymar est encore très loin d’un retour au Camp Nou… et c’est une bonne chose selon Vicente Del Bosque. Dans les colonnes du Mundo Deportivo, l’ancien sélectionneur de l’Espagne s’est montré très critique à l’égard du n°10 du PSG.

« Neymar est un garçon difficile. Pour moi, ce n’est pas un bon exemple même si en tant que joueur, il est génial. Si vous me demandez s’il figure dans mon top 5, oui bien-sûr. Mais sur le terrain, il essaie beaucoup trop de tricher, il simule trop également. Et puis que dire de la manière dont il a quitté le FC Barcelone… Son retour au Barça ? Ce sont les clubs qui doivent décider qui signer, pas les joueurs (du Barça). Il ne faut pas prêter trop d’attention à ce que disent les joueurs, car il y a des directeurs sportifs et des directeurs techniques qui sont là pour prendre des décisions. Il est très difficile pour un footballeur de dire du mal d’un ancien coéquipier » a commenté Vicente Del Bosque, lequel n’est clairement pas pour un retour de Neymar au FC Barcelone. Des déclarations qui ne plairont pas au principal intéressé, d’autant plus que ce dernier est irréprochable depuis le début de la saison en Ligue 1. Nul doute qu’après de tels propos, Neymar sera déterminé à l’idée de briller et de mettre tout le monde d’accord, notamment en Ligue des Champions, dès que les compétitions pourront reprendre.