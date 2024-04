PSG ‍: Ethan Mbappé viré, l'idée violente du Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que son frère ainé va rejoindre, Ethan Mbappé ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Le PSG n'ayant pas digéré le départ de Kylian, c'est Ethan qui risque de payer le prix de ce transfert gratuit.

Nasser Al-Khelaifi l'a déjà prouvé dans le passé, il ne fait pas bon lui tenir tête et ceux qui ont essayé ont souvent eu des problèmes sportifs tant qu'ils sont restés au Paris Saint-Germain. Ce ne sont pas Adrien Rabiot et Hatem Ben Arfa peuvent en témoigner. Cette fois, c'est Kylian Mbappé qui a fait bouillir le patron qatari, qui a placardisé sa star l'été dernier avant de se raviser, même si finalement en janvier dernier son attaquant vedette lui a annoncé qu'il partira libre en fin de saison, très certainement au Real Madrid. Cependant, si l'ainé des Mbappé s'en va, on ne sait pas ce qu'il va advenir de son jeune frère, Ethan Mbappé. Agé de 17 ans, le jeune milieu a un contrat aspirant jusqu'à la fin de l'actuelle saison, mais rien ne dit que le PSG ne lui proposera d'aller plus loin. Pour RMC, c'est même l'inverse qui se profile.

Notre confrère Fabrice Hawkins révèle que Nasser Al-Khelaifi est très remonté contre le clan Mbappé et qu'il est très probable qu'Ethan n'aura le droit à aucune offre pour prolonger sa carrière à Paris, alors que ces derniers mois Luis Enrique avait validé l'idée d'un contrat pour le plus jeune de Mbappé. « Le club a changé sa position le concernant après l'annonce de son frère Kylian Mbappé. Paris n'est plus tellement motivé à l'idée d'étendre son bail et Nasser Al-Khelaïfi a gelé les discussions. Cependant, certaines voix en interne expliquent qu'il y a toujours des chances de le voir porter le maillot parisien la saison prochaine », précise le journaliste de RMC, qui ajoute que du côté du jeune milieu de terrain on serait tenté de rester au Paris Saint-Germain où Ethan Mbappé se sent très bien. En cas de départ, les pistes ne manquent pas, mais pas comme on l'attendait.

Des clubs veulent Ethan Mbappé

En effet, plusieurs fois, on a évoqué la possibilité pour Ethan d'être dans l'accord avec le Real Madrid, mais tout comme les médias espagnols l'ont fait, Fabrice Hawkins tord le cou à cette possible signature des deux frères Mbappé chez les Merengue lors du prochain mercato, le milieu du PSG n'étant pas très chaud à cette idée. Le spécialiste du mercato explique que plusieurs clubs de Ligue 1 seraient déjà très attentifs à la situation d'Ethan Mbappé, de même que des formations de Bundesliga, lesquels démontrent saison après saison qu'elles savent donner une chance aux meilleurs jeunes joueurs français, ou même en Espagne. L'avenir du joueur de 17 ans est donc prometteur, mais peut-être pas dans un club du standing du Paris Saint-Germain.