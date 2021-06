PSG : Un ex-coéquipier témoigne, Paris tient la recrue idéale

Dans : PSG.

Arrivé libre en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum représente une belle affaire pour le Paris Saint-Germain. Sans parler de l’aspect financier, le milieu de terrain a toutes les qualités pour réussir dans la capitale.

Au vu de ses performances depuis le début de l’Euro, le Paris Saint-Germain ne s’est pas trompé en arrachant Georginio Wijnaldum au FC Barcelone. L’international néerlandais enchaîne les buts et les prestations de grande qualité, sous les yeux de Liverpool et de leur gardien Adrian qui regrettent encore son départ. Il faut dire que le portier espagnol n’a que des compliments en tête au moment de décrire son ancien coéquipier.

« Qu'est-ce que je peux dire sur Wijnaldum après tout ce qu'il a démontré pendant ces saisons à Liverpool et maintenant pendant l'Euro ? Gigi est extrêmement polyvalent, a confié Adrian à Marca. Il peut jouer dans un milieu à deux, en tant que milieu défensif… et même en tant que meneur de jeu, comme il le fait actuellement avec les Pays-Bas. C’est un joueur très complet. Bon techniquement, rapide, puissant et, surtout, il a le sens du but. Il aime toujours finir les actions près de la surface. Mais je retiens une autre facette de lui : C’est un combattant né. »

« Un joueur et une personne de classe mondiale »

« Il n'arrête pas de travailler pour l’équipe et ne considère jamais un ballon comme perdu. Depuis son arrivée, il s’est forgé une grande réputation en Premier League. Il suffit de regarder l’adieu qu’Anfield lui a réservé. En dehors du terrain, il est "top". Comme on dit en Angleterre, c’est un joueur et une personne de classe mondiale. C'est un garçon humble et travailleur. Personne ne lui a rien offert. Il a tout gagné par son travail. Ça n'a pas été facile pour lui de quitter Liverpool pour le PSG. Il était l'un des cadres de l'effectif. Mais il a finalement décidé de partir libre et de commencer une nouvelle aventure », a regretté le gardien remplaçant des Reds, pas inquiet pour la réussite du Néerlandais à Paris.