PSG : Wijnaldum choque les fans du Paris SG

Auteur d’une phase de poule impeccable, Giorginio Wijnaldum est clairement un élément incontournable du milieu de terrain des Pays-Bas.

Le joueur passé cet été de Liverpool au PSG n’a pas du tout été dérangé par ce changement de cap important dans sa carrière, alors qu’il était annoncé depuis des mois au FC Barcelone. Ses performances sur le terrain parlent pour lui, avec déjà trois buts marqués en trois matchs, alors qu’il est un simple milieu box-to-box. Il a même été désigné homme du match lors de la rencontre gagnée 3-0 face à la Macédoine du Nord. Et au moment de recevoir son trophée, l’ancien de Liverpool a été obligé de se confier devant les caméras, tenant un discours qui a littéralement conquis les supporters du PSG qui pouvaient le connaître sur le terrain, mais pas forcément dans ses prises de parole.

« Bien sûr, c’est toujours une bonne chose d’être élu homme du match mais si je devais être honnête, je pense que Frenkie (De Jong) ou Memphis (Depay) le méritent plus que moi. Mais vous savez comment ça se passe dans le football. S’il y a un match avec 3-0 et que vous avez marqué deux buts, c’est évident qu’ils vont vous donner le titre d’homme du match. Mais si vous me demandez mon avis, comme je viens de le dire, Memphis et Frankie ont été incroyables ce soir et auraient mérité ce titre d’homme du match », a fait savoir Giorginio Wijnaldum, qui s’excuserait presque d’avoir reçu ce titre honorifique, pourtant pas volé après sa nouvelle grande performance. Mais le joueur néerlandais sait en tout cas se mettre en retrait, et c’est aussi ce qui le rend très fort, sachant que dans une sélection des Pays-Bas bourrée de talent, il n’est pas forcément le joueur le plus surveillé de l’effectif. Du moins pour le moment.