PSG : Un énorme sacrifice pour avoir Paqueta, Leonardo testé au mercato

Dans : PSG.

Toujours en quête de jolis coups sur le marché des transferts, Leonardo a une idée bien précise en tête pour renforcer l'entrejeu du Paris Saint-Germain avant la fin du mois de janvier.

Souvent tourné vers la Serie A pour recruter de bons joueurs, comme cela a été le cas avec Mauro Icardi l’été dernier, le directeur sportif a une nouvelle cible en Italie. En effet, selon Tuttosport, le dirigeant brésilien continue de garder Lucas Paqueta dans son viseur. Le milieu offensif aurait des envies d’ailleurs pendant ce mercato. Auteur d’une petite passe décisive en 15 matchs cette saison, le joueur de 22 ans se verrait bien poursuivre sa carrière au PSG. Sauf que pour l’instant, les négociations sont bloquées entre les deux clubs.

Alors que Paris offrirait 20 millions d’euros, le club lombard en réclamerait 35 ME. Une somme que la formation francilienne ne déboursera pas en cash. Par contre, selon le média italien, le PSG réfléchirait à un échange inattendu pour s'attacher les services de Paqueta. Pour lâcher son Brésilien, le Milan demanderait effectivement Leandro Paredes, Ander Herrera ou Julian Draxler pour faciliter la transaction et faire donc largement baisser le prix. De quoi faire réfléchir le PSG, qui consentirait plus à larguer son Allemand que l'Argentin ou l'Espagnol. Même si cela permettra de savoir à quel point Leonardo a vraiment envie de ramener Paqueta dans la capitale française dès cet hiver.