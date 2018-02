PSG : Un énorme jackpot à 100 ME en éliminant le Real ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Attendu depuis le jour du tirage au sort en décembre, le premier match de la confrontation entre le Real Madrid et le PSG va avoir lieu ce mercredi.

Paris devra tenir bon chez son rival espagnol, remonté à bloc et désireux de sauver sa saison en sortant l’un des outsiders de la compétition. Un échec serait une nouvelle fois retentissant pour Paris, qui a construit une équipe autour de Neymar pour enfin passer le cap des quarts de finale. L’adversaire est certes de taille, mais derrière ce choc sportif se cache également un énorme enjeu économique. En effet, les calculs ont été effectués en interne, et alors que le bilan comptable du club par rapport au fair-play financier sera effectué au mois de juin, une rentrée d’argent massive est espérée en cas de bon parcours en Ligue des Champions. Celle-ci pourrait atteindre les 100 ME. Comment ?

Tout d’abord, à partir des quarts de finale, les fidèles n’ont plus leur place comprise dans leur abonnement, et il leur faudra rajouter un supplément pour conserver leur siège. Selon le prestige de l’adversaire, le tarif pourrait être conséquent pour les abonnés, et ceux qui ne voudront pas payer verront leur place être remise en vente, à un prix forcément copieux. Résultat, par rapport aux 3 ME que rapporte chaque match au Parc des Princes en LDC, le club de la capitale espère récupérer 10 ME par match à partir des quarts de finale, affirme L’Equipe. Bien évidemment, le jackpot ne sera décroché que si le PSG va loin dans cette compétition, ce qui rapporterait très gros au niveau des droits télés. Car Paris est le dernier représentant français encore en piste, et cela pourrait donc ramener 70 ME en cas, par exemple, de présence dans le dernier carré… De quoi aider à arrondir les fins de mois, et probablement éviter d’avoir à vendre des joueurs en fin de saison.