PSG : Un échange Neymar-Griezmann, Paris sera le grand perdant

Dans : PSG.

Toujours déterminé à récupérer Neymar, le FC Barcelone pense à inclure le Français Antoine Griezmann dans la transaction. Une belle affaire pour le Paris Saint-Germain ?

C’est reparti pour une nouvelle saison du feuilleton Neymar. Et comme l’été dernier, le FC Barcelone, qui vient de négocier une baisse de salaire avec ses joueurs, n’a pas les moyens de financer ce transfert. C’est pourquoi le club catalan reprend la stratégie qui n’a pas fonctionné, celle qui consiste à inclure des éléments dans la balance pour faire baisser le montant en cash. Cette fois, la presse locale affirme que le Français Antoine Griezmann pourrait être sacrifié. D’autant que le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo ne serait pas contre cette idée. Ce serait pourtant une très mauvaise opération selon Bertrand Latour, qui déconseille vivement au dirigeant de libérer son attaquant.

« Moi je garde Neymar parce que même avec ses soucis physiques et l'exaspération que génère son comportement, c'est un des meilleurs joueurs du monde, a réagi le journaliste sur La Chaîne L’Equipe. Le PSG doit le garder. Il faut un état d'esprit et des renforts dans le secteur défensif. Ils ont ce qu'il faut sur le plan offensif. Il faut que le PSG puisse se pérenniser avec cet effectif. Il faut faire corps ensemble. Il y a suffisamment de stars pour s'en sortir. » Rappelons que Neymar est lié à Paris jusqu’en 2022, et qu’une prolongation serait quasi obligatoire si le Brésilien ne partait pas cet été.