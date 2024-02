Haaland pour oublier Mbappé, le Qatar rêve plus grand

Dans : PSG.

L’été prochain, le PSG va devoir frapper fort sur le marché des transferts pour combler le probable départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. A quelques mois du mercato, le nom d’Erling Haaland est évoqué.

Qui sera le successeur de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? La question se pose alors que le départ de l’international français vers le Real Madrid ne fait plus aucun doute. Ces dernières semaines, les noms de Marcus Rashford ou encore de Rafael Leao et de Victor Osimhen sont évoqués avec insistance. Mais selon les informations d’Europe 1, un autre joueur est ciblé par l’état-major parisien et non des moindres. Le rêve « ultime » du Qatar afin de compenser le départ de Kylian Mbappé l’été prochain serait de recruter… Erling Haaland.

Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2027, l’international norvégien est sans doute le meilleur avant-centre du monde ces dernières années. Il n’est donc pas illogique que le PSG s’intéresse à l’ancien attaquant du Borussia Dortmund pour combler le départ de « KM7 », d’autant que l’ancien Monégasque joue à un poste d’avant-centre avec Luis Enrique depuis plusieurs mois. De manière régulière, la presse anglaise annonce qu’Erling Haaland dispose d’une clause libératoire dans son contrat à Manchester City, valable l’été prochain et qui oscillerait entre 150 et 200 millions d’euros, mais l’information n’a jamais été officialisée.

Haaland au PSG, un transfert presque impossible

Reste maintenant à voir si pour le Paris Saint-Germain, cette piste est plausible et réalisable. « Le PSG rêve du cyborg de Manchester City, même si cela semble pratiquement impossible » tempère néanmoins Europe 1, pour qui le club de la capitale adorerait compter le Norvégien dans ses rangs, mais a bien conscience qu’il sera très complexe de boucler une telle opération. A priori, des joueurs comme Osimhen ou Leao seront moins compliqués à faire venir. La question est maintenant de savoir quels seront les choix finaux de Luis Campos, de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Enrique afin de remplacer numériquement Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain en 2023-2024.