PSG : Un directeur sportif contacté, ce n’est pas Wenger !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Connu pour être le roi des recrutements au Paris SG, Leonardo commence à agacer en haut lieu avec ses défauts.

S’il parvient toujours à réaliser quelques beaux coups, comme chiper à d’autres clubs européens des joueurs en fin de contrat (Donnarumma, Wijnaldum, Messi…), le directeur sportif parisien n’a pas rempli deux des gros objectifs qui lui étaient fixés cette saison. Il s’agissait en premier lieu de convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG, et les relations froides avec le clan de l’international français font désormais que les discussions ne passent même plus par lui. Enfin, Leonardo avait aussi pour ambition d’enfin vendre des joueurs pour montrer que le Paris SG n’était pas qu’un club roi de l’achat compulsif. Cela n’a pas été le cas au mois de janvier, et c’est un échec de plus à mettre à son passif.

Fabio Paratici à peine à Tottenham, et bientôt au PSG ?

Sa gestion des joueurs est également épinglée, même s’il adopte tout de même la voie de Nasser Al-Khelaïfi, qui laisse passer beaucoup de choses aux stars du PSG, quitte à ce qu’un sentiment d’impunité les envahisse. Résultat, il se murmure de plus en plus qu’à Doha, on a envie de tourner la page Leonardo. Cette fois-ci, ce n’est pas le directeur sportif qui tournerait la page comme il l’avait fait à la fin de son premier passage, mais bien les propriétaires du club qui cherchent un profil qui correspond mieux à leurs attentes. Le nom d’Arsène Wenger est plusieurs fois sorti dans la presse, surtout que l’Alsacien semble avoir quelques démangeaisons à l’idée de reprendre du service actif.

Fabio Paratici : "Bentancur est un milieu de terrain complet, box-to-box, et c'est un joueur qui est vraiment fiable. Dejan n'a que 21 ans, c'est donc un très bon espoir, mais il est prêt à jouer" pic.twitter.com/MQk7yw2mp4 — Tottenham France 🇫🇷 (@Spurs_Fra) February 3, 2022

Mais la presse anglaise, et notamment The Express, évoque aussi l’intérêt grandissant du PSG pour Fabio Paratici. Le dirigeant italien, ancien ténor de la Juventus Turin, est désormais à pied d’oeuvre du coté de Tottenham. Il peine toutefois à donner sa pleine mesure, alors que les Spurs ont du mal à trouver leur rythme, que ce soit sur le terrain ou dans les opérations sur le marché des transferts. Néanmoins, son profil de dirigeant capable de s’occuper du marketing comme du mercato, ainsi que de la communication, plait beaucoup du côté du Qatar. Cela fait seulement quelques mois qu’il est à Londres, mais Fabio Paratici pourrait donc se voir offrir un job très désiré dans le monde des directeurs sportifs si le PSG décidait de faire appel à lui en fin de saison.