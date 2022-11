PSG : Un défenseur au mercato, le Qatar devra payer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le recrutement d’un défenseur central dès le mercato hivernal apparait de plus en plus probable au PSG.

L’été dernier, Christophe Galtier et Luis Campos avaient fait du recrutement d’un défenseur central une priorité. Milan Skriniar était ciblé par le Paris Saint-Germain, mais aucun accord n’a finalement été trouvé entre le club de la capitale et l’Inter Milan pour le défenseur milanais, en fin de contrat avec les Nerazzurri en juin 2023. Le PSG n’a pas abandonné l’idée de recruter Milan Skriniar l’été prochain mais selon L’Equipe, Luis Campos n’a pas l’intention d’attendre six mois avant de renforcer le PSG dans ce secteur de jeu. Et pour cause, les absences de Kimpembe, Danilo (blessures) et de Sergio Ramos (suspension) ont prouvé que le PSG n’était pas si large en défense. Ainsi selon le quotidien national, l’idée d’un recrutement en défense dès le mois de janvier est très plausible.

Luis Campos veut recruter un défenseur cet hiver

« Le retour à quatre a aussi permis d'avoir un milieu de terrain supplémentaire, ce qui était censé le consolider. Mais il manque encore d'agressivité à la récupération du ballon et se fait un peu trop vite transpercer. Recruter un défenseur central lors du mercato de janvier résoudra-t-il les problèmes ? Possible, mais pas évident que cela suffise » analysent Damien Degorre et Loïc Tanzi dans L’Equipe avant de conclure. « Le PSG a besoin de joueurs un peu plus défenseurs dans l'âme dans plusieurs zones du jeu » peut-on lire ce vendredi dans L’Equipe. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain a les moyens de ses ambitions alors que cet hiver, le mercato risque d’être plus agité que les années précédentes en raison de la Coupe du monde. Au rayon des joueurs ciblés en défense l’été dernier, le PSG a songé à Milan Skriniar donc mais également à Mohamed Simakan, qui a récemment reconnu que Paris l’avait approché. Nul doute que Luis Campos a plus d’un tour dans son sac et que sa liste de joueurs suivis s’est étoffé au fil des semaines.