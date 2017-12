PSG : Un coup tordu de Raiola pour offrir cette recrue XXL au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Invitée à se prononcer sur le futur duel de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid, la presse espagnole, et notamment le quotidien AS, a expliqué qu’il y avait une faiblesse à exploiter au sein du club francilien. Il s’agit, selon le média ibère, du poste de gardien de but où l’efficacité d’Alphonse Areola laisse perplexe. Un problème sur lequel Paris n’a pour le moment pas vraiment l’intention de se pencher, même si des contacts ont lieu régulièrement avec le grand espoir mondial à ce poste, Gianluigi Donnarumma. Ce dernier, qui a prolongé au Milan AC après un été mouvementé, compte comme agent un certain Mino Raiola, très bien implanté à Paris, et qui a collaboré avec le club de la capitale sur de nombreux transferts.

Quelques mois seulement après la prolongation de contrat du portier italien avec le Milan, Mino Raiola cherche déjà la faille annonce le Corriere della Sera. Le journal italien explique que l’agent néerlandais compte débuter une procédure d’annulation pour le contrat signé, en avançant des « violences morales ». Le gardien du club lombard aurait ainsi expliqué avoir reçu des pressions psychologiques pour signer, et ne l’aurait donc pas fait dans la sérénité. Un argumentaire qui risque de faire du bruit, et remettre en cause l’avenir de Donnarumma à Milan. Pour le grand bonheur du PSG, qui suit l’opération de près, même si cela semble, à première vue, particulièrement alambiqué. Un joyeux bordel dans lequel Mino Raiola est toutefois comme un poisson dans l’eau, lui qui parvient souvent à obtenir ce qu’il veut au final, peu importe la manière.