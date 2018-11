PSG : Un consultant se mouille, ce ASM-PSG va tourner en boucherie

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Principal concurrent du Paris Saint-Germain pour le titre ces dernières années, l’AS Monaco est cette fois-ci déjà hors course depuis longtemps.

Le club de la Principauté est au fond du gouffre avec l’absence totale de victoires depuis celle de la première journée, et une accumulation incroyable de blessés et de matchs au scénario catastrophe. Autant dire que, même si le Paris SG n’a pas toujours pris ses aises à Louis-II, tout le monde s’attend à une victoire parisienne. Surtout qu’en Ligue 1, le champion de France n’a connu que cela, alors que l’AS Monaco n’a pas du tout profité du changement d’entrainer pour resserrer les boulons. Ainsi, Eric Rabesandratana va même plus loin dans son pronostic, annonçant une très large victoire du PSG en Principauté.

« Monaco en mode Thierry Henry entraîneur, c’est 3 défaites et 2 nuls. Mais le mal est vraiment profond à Monaco, ils n’ont gagné que le premier match de la saison. Le match contre Bruges c’était une catastrophe. La perspective de voir le PSG arriver leur met une pression supplémentaire. Ils vont quasiment jouer avec l’équipe bis à cause des 14 blessés. On ne voit pas comment Paris peut s’inquiéter. Moi, je vois un gros score… », a prévenu l’ancien défenseur du PSG sur les ondes de France Bleu. Un sentiment partagé par beaucoup d’observateurs, même si l’AS Monaco va bien se réveiller un jour.