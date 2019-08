PSG : Un complot Real Madrid-Qatar contre Barcelone ?

Dans : PSG, Liga, Mercato.

En Espagne, le dossier Neymar sert désormais à se taper dessus entre les médias favorables au Real Madrid et au FC Barcelone. Et ce lundi, Sport, journal pro-Barça fait fort en affirmant que le Paris Saint-Germain et les Merengue veulent profiter de la situation pour faire des misères au club de Josep Bartomeu. La théorie développée par Sport s'appuie sur le fait que Florentino Perez est très proche de Nasser Al-Khelaifi et du Qatar, avec qui le président du Real Madrid fait des affaires à titre personnel. En gros, le PSG est prêt à accepter du Real Madrid ce qu'il refuse du FC Barcelone pour aboutir à un accord afin de transférer Neymar à la Maison Blanche.

Pour le journal barcelonais, seul Neymar peut empêcher ce complot d'aboutir, la star brésilienne étant lui décidée à retrouver le FC Barcelone deux ans après être partie très fâchée. Et Sport va encore plus loin en affirmant que Neymar avait refusé de jouer les matches en Chine, et notamment le Trophée des Champions, oubliant probablement que le joueur était tout simplement suspendu contre Rennes. D'ici la fin du mercato d'été, les coups risquent de pleuvoir encore sur le compte de Neymar et du PSG. Mais à priori cela ne trouble pas vraiment les dirigeants parisiens.