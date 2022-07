PSG : Un club annonce des discussions pour Neymar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Désormais absent des plans du Paris Saint-Germain, Neymar suscite quelques convoitises. Son ancien club Santos se verrait bien le récupérer. Et ce malgré la complexité de l’opération sur le plan financier.

Si le Paris Saint-Germain en doutait encore, le récent message de Neymar est on ne peut plus clair. De manière unilatérale, le meneur de jeu a activé l’option de son contrat pour le prolonger jusqu’en 2027. Ce n’est pas vraiment la décision d’un joueur déterminé à faire ses valises. Au contraire, le Brésilien ne fait que compliquer la tâche de ses dirigeants qui souhaitent le pousser vers la sortie. Neymar est effectivement devenu indésirable pour le Paris Saint-Germain, persuadé que son nouveau projet basé sur le travail, et non plus sur le bling-bling, ne correspond plus à sa star.

La direction francilienne sera donc ouverte à toute approche pour son numéro 10, y compris celle de Santos. L’ancien club de l’international auriverde, grâce aux contacts de son président Andrés Rueda avec Neymar Senior, ne s’interdit pas de rêver malgré la complexité de l’opération sur le plan financier. « Je parle régulièrement avec le père de Neymar, nous échangeons des idées, ça fait partie de notre quotidien », a confié le dirigeant à Radio Guaruja, dans des propos relayés par ESPN.

Santos va essayer sans trop y croire

« Avec cette opportunité et ce qui lui arrive au PSG, Santos gardera toujours ses portes ouvertes (pour Neymar) et en rêvera. Santos aimerait avoir Neymar chez lui, a insisté le président Andrés Rueda. Quand il est parti, il a dit qu'il reviendrait. Nous parlons, nous savons que c'est difficile, que c'est un rêve, mais mon devoir est au moins d'essayer. » Même si le Paris Saint-Germain acceptait l’idée d’un prêt, le club formateur de Neymar aurait quand même du mal à boucler cette opération. En cas de départ du milieu offensif, un prétendant comme Chelsea aurait sans doute plus d’arguments dans les discussions.