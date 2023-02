PSG : Un anniversaire sans dérive, Neymar a compris

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Neymar a eu 31 ans ce dimanche. Le Brésilien en a déjà profité samedi soir avec une fête dédiée. Heureusement pour le PSG, il semble avoir été plus sage que par le passé alors que le Bayern arrive dans 10 jours.

Février, c'est le mois des grosses échéances pour les grandes écuries européennes comme le PSG. Les mauvaises langues diront que c'est aussi la période la plus critique concernant Neymar : carnaval de Rio, anniversaire de sa sœur début mars et bien sûr le sien le 5 février. Le joueur n'a pas été très discret et très modéré certaines années. En 2019, il avait notamment fêté ses 27 ans au Pavillon Gabriel, près des Champs-Elysées, avec des célébrités comme Bob Sinclar, Cathy Guetta et des stars brésiliennes de premier plan. Un moment polémique puisqu'il était blessé au pied et qu'il avait invité une bonne partie du vestiaire, quelques temps avant le 1/8e de C1 contre Manchester United.

Neymar, plus discret pour son anniversaire

Autant dire que vu ses casseroles et le début d'année difficile du PSG, Neymar se devait d'être plus calme cette année. Promesse semble t-il tenue par le joueur parisien. Après le match contre Toulouse samedi, RMC Sport indique qu'il a convié quelques amis et proches à dîner au bar-restaurant Bonnie dans le 4e arrondissement parisien. Une soirée moins longue, moins festive que certaines précédentes et surtout moins médiatisée. En 2019, les images étaient légions mais ici absolument rien n'a filtré.

🎂 Absent sur blessure pour le match contre Toulouse (2-1) samedi au Parc des Princes, Neymar a célébré dans la soirée son 31e anniversaire à Paris, avec des amis et des procheshttps://t.co/7qcni5pL2Q — RMC Sport (@RMCsport) February 5, 2023

Aucune image de la soirée n'est apparue dans les médias et sur les réseaux sociaux, des consignes ayant été vraisemblablement communiquées par le joueur. Un rendez-vous en apparence sobre, bienvenu alors que dans 10 jours le PSG retrouve le Bayern Munich en Ligue des champions. Les Parisiens attendront un Neymar au meilleur de sa forme, surtout en l'absence de Kylian Mbappé. On peut donc espérer un Neymar à 100% même si les plus sceptiques mettront en doute les efforts du Brésilien. Sans images, tous les scénarios restent possibles avec lui.