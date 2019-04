PSG : Tuchel voit rouge, son soldat n°1 pourrait faire ses valises

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Recruté par le Paris Saint-Germain il y a un an maintenant, Thomas Tuchel a très vite imposé certaines conditions à Nasser Al-Khelaïfi.

La composition de son staff, par exemple, a mis un certain temps. Et pour cause, le club de la capitale a notamment dû payer 1,5 ME au Red Bull Leipzig pour s’attacher les services de Zsolt Löw, lequel est l’adjoint principal de Thomas Tuchel au PSG. Mais selon les informations du Stuttgarter Nachrichten, le technicien hongrois pourrait quitter Paris cet été.

En effet, le soldat de Thomas Tuchel a la volonté de voler de ses propres ailes, et de devenir entraîneur principal dans un club européen. Cela tombe bien, le club de Stuttgart l’a placé tout en haut de sa short-list en vue de la saison prochaine. Reste que la formation allemande est 16e de Bundesliga et qu’une descente pourrait modifier les plans de Zsolt Löw, lequel n’a peut-être pas envie de se lancer dans une aventure en deuxième division pour son premier poste d’entraîneur. Au PSG, nul doute que Thomas Tuchel fera en tout cas son maximum pour le conserver dans son staff…