PSG : Tuchel se prend une leçon de coaching par un ancien du club

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme Unai Emery en son temps, Thomas Tuchel échappe pour le moment aux critiques poussées sur ses choix de joueurs ou d’organisation, l’entraineur allemand venant d’entrer en fonction avec un effectif rentré sur le tard en raison de la Coupe du monde.

Il faut donc que tout cela se mette en place en fonction des ambitions sur le long terme fixées par le coach parisien. Mais pour le moment, si les victoires sont au rendez-vous, le rendu sur le terrain n’impressionne pas. Tout le monde a par exemple pu voir un Marquinhos complètement perdu en sentinelle à Nîmes ce samedi, avec peu de récupération et des transmissions fébriles. Ancien du club, Guillaume Hoarau a confié sur Canal+ qu’il avait lui aussi été surpris par ce choix, surtout qu’un autre joueur à l’aise dans ce rôle est disponible.

« Marquinhos au milieu de terrain ? Je préférerais voir Lassana Diarra, je ne comprends pas trop, mais on fait confiance à Thomas Tuchel, il faut lui donner du temps. La Ligue des champions commence bientôt, on verra », a expliqué l’ex-buteur du PSG, qui sait qu’une saison est longue. Pour le moment, Paris engrange en championnat, et Thomas Tuchel cherche encore la bonne formule.