PSG : Tuchel se plaint en L1, Lizarazu entre MDR et WTF

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel, apparu déjà très énervé il y a deux semaines après le nul du PSG contre Strasbourg, était encore plus bouillant dimanche dernier à Lille, et ce n'est pas la défaite de mercredi à Nantes, qu'il a suivi depuis les tribunes suite à sa suspension, qui a calmé l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain. Pour Bixente Lizarazu, si Thomas Tuchel a le droit de monter dans les tours, cette attitude et surtout ses propos sur les soucis du Paris SG en Ligue 1 sont à la limite du grotesque et même du pathétique compte tenu des moyens financiers du club de la capitale.

Et sur TF1, le champions du monde 1998 a dit sa façon de penser. « Je trouve Thomas Tuchel extrêmement nerveux, il cherche des excuses à tout. Un coup c’est le manque d’effectif, après les blessures, après c'est l’arbitrage. Quand tu es le PSG, tu n’as pas le droit de te plaindre en Ligue 1 parce que tu es largement au-dessus de toutes les équipes. Tu as un budget trois, cinq fois important que le deuxième. Tu ne peux pas te plaindre de ça ? J’ai l’impression que Tuchel se tire la bourre avec Antero Henrique et ce n’est pas très bon pour l’avenir du PSG », confie le consultant de la Une, qui espère que du côté du Qatar on va rapidement réagir et ramener un peu de calme au Paris Saint-Germain.