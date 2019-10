PSG : Tuchel peut souffler, le plan de Leonardo tombe à l’eau

Dans : PSG, Ligue 1.

Prolongé jusqu’en 2021 en mai dernier, Thomas Tuchel n’est sûrement pas naïf.

Après les résultats mitigés de la saison passée, l’entraîneur du Paris Saint-Germain sait pertinemment que le moindre échec pourrait être fatal, lui qui n’a pas été choisi par son directeur sportif. D’ailleurs, il se murmure que Leonardo aurait déjà une idée pour l’après-Tuchel. En effet, le Brésilien amoureux du foot italien se verrait bien installer Massimiliano Allegri sur le banc du PSG. Mais que le technicien allemand se rassure, le plan de son supérieur rencontre un obstacle insurmontable.

Selon les informations du Corriere dello Sport, l’ancien coach de la Juventus Turin, actuellement libre, aurait décidé de prendre une année sabbatique complète avant de reprendre du service à partir de la saison prochaine. Une mauvaise nouvelle pour Leonardo, mais aussi pour Manchester United, Tottenham et le Milan AC qui penseraient également à Allegri. De son côté, le Guardian ne contredit pas cette tendance, mais précise que l’Italien apprendrait l’anglais en vue d'une arrivée à MU. Là non plus, Tuchel ne s’en plaindrait pas...