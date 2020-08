PSG : Tuchel lui a menti, ce Titi balance

Dans : PSG.

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a pris pour habitude de vendre ses Titis afin de renflouer ses caisses en période de mercato.

L’été dernier, Christopher Nkunku a par exemple été transféré au Red Bull Leipzig pour 13 ME. Une belle vente pour le Paris Saint-Germain, même si de grands espoirs étaient placés en l’international espoirs français, régulièrement utilisé par Thomas Tuchel. Interrogé par France Football, celui qui s’est imposé comme un titulaire indiscutable en Allemagne est revenu sur les conditions de son départ du PSG. Il explique notamment que Thomas Tuchel lui avait promis un temps de jeu grandissant, mais que tout ne s’était finalement pas déroulé comme prévu.

« Un départ inévitable ? Je suis persuadé que j’aurais pu m’imposer, avoir davantage de temps de jeu. J’ai su avant la dernière année qu’il fallait que je parte, mais le coach Tuchel m’a dit qu’il comptait sur moi et les jeunes. Pourtant, les choses ne sont pas passées comme je l’espérais. Même s’il n’y a pas de sentiment d’échec de ma part, je trouve ça quand même dommage car je me sentais capable de jouer un vrai rôle. Je rêvais même d’être un jour capitaine du PSG. Tant pis » a commenté Christopher Nkunku, qui ne doit pas regretter d’avoir quitté le Paris Saint-Germain au vu de sa réussite en Bundesliga du côté du Red Bull Leipzig. Dans la capitale française, Jonathan Ikoné ou encore Yacine Adli ont vécu le même sort en étant vendu par le Paris SG dans le but de renflouer les caisses du club francilien.