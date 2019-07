Officiel : Nkunku quitte le PSG et signe à Leipzig jusqu'en 2024

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert de Christopher Nkunku, le jeune milieu de terrain du PSG, au RB Leipzig est désormais officiel.

« Le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain s’est engagé avec le RB Leipzig dans le cadre d’un transfert définitif. Âgé de 21 ans, le natif de Lagny-Sur-Marne (Seine-et-Marne) a disputé 78 matches (11 buts, 4 passes) avec les Rouge et Bleu, remportant 3 Championnats de France (2016, 2018, 2019), 3 Coupes de France (2016, 2017, 2018), 3 Coupes de la Ligue (2016, 2017, 2018) ainsi que 2 Trophées des champions (2017, 2018). Lors de la saison 2018-2019, l’international Espoirs (6 sélections) aura participé à 29 rencontres, inscrivant notamment l’un des buts de la victoire contre l’AS Monaco (4-0), lors du Trophée des champions disputé en Chine, à Shenzhen. Lors de ses années de formation, Christopher Nkunku fut également Champion de France U19 avec les Rouge et Bleu, en 2015-2016, une saison au cours de laquelle il participa également à l’épopée en UEFA Youth League, qui verra le club parisien atteindre la finale de la compétition européenne. Le club souhaite à Christopher le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle », indique le Paris Saint-Germain. De son côté, le club allemand précise que Christopher Nkunku a signé jusqu'en 2024 et portera le numéro 18. Pour cette opération, on parle d'un transfert à 15ME.