PSG : Tuchel le démolit, Paganelli lui présente ses excuses

Thomas Tuchel n'a pas apprécié, mais alors pas du tout, que Laurent Paganelli fasse son show habituel durant l'après-match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg, l'entraîneur allemand n'étant visiblement pas habitué au comportement de l'homme de terrain de Canal+, qui diffuse pourtant toutes les rencontres du PSG, ou presque. Et visiblement scandalisé, Thomas Tuchel a tenu à calmer un Paga un peu trop exubérant à son goût, même si pour cela il a planté le début de son intervention au micro d'Olivier Tallaron en plein direct lors de la suite du Canal Football Club.

Apercevant Laurent Paganelli, juste à côté de la caméra, le technicien allemand du Paris SG s'est directement adressé à lui sans tenir compte du fait qu'il était en live sur la chaîne cryptée. « Tu es journaliste non ? Et tu célèbres avec Strasbourg et un maillot ? Tu dis non, mais j’ai vu. OK ? La prochaine fois cela ne va pas arriver, car c’est la dernière fois », a lancé un Thomas Tuchel clairement très agacé à destination de Laurent Paganelli, qui portait le maillot de Dimitri Liénard, tandis qu'Olivier Tallaron tentait tant bien que mal de ramener un peu de calme à l'antenne.

Ce lundi, via une interview accordée au site Ozap, Laurent Paganelli a tenu à s'excuser auprès du coach allemand du Paris Saint-Germain. « Il n'a pas compris que je voulais faire une blague. On avait dit à Matz Sels que ce serait Dimitri Lienard qui allait lui remettre son trophée. La blague, c'est que je me suis fait passer pour Lienard en mettant son maillot. Je m'excuse auprès de Thomas Tuchel. Je comprends qu'il l'ait mal pris. Il ne me connaît pas très bien. Il n'est pas censé savoir que je fais des conneries », a confié l'homme de terrain de Canal+.