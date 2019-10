PSG : Tuchel l'a plombé, il garde le moral

Dans : PSG, Ligue 1.

Face au Stade de Reims la semaine dernière, Thomas Tuchel a procédé à un très gros turn-over au Parc des Princes.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain avait notamment décidé de faire souffler Thomas Meunier. Mais en l’absence de Colin Dagba et de Thilo Kehrer blessés, c’est le jeune Mbo Soh qui a été titularisé par Thomas Tuchel dans le couloir droit de la défense. Un poste inhabituel pour le jeune joueur formé au club, et cela s’est vu. En effet, Mbe Soh a vécu un véritable calvaire face aux Champenois. Néanmoins, il garde le moral comme il l’a confié à France Football.

« Je me suis un peu déçu, je n'ai pas fait le match que je voulais. Certes pas à mon poste mais je n'avais pas assez de repères, ce sont des choses qui arrivent et je vais vite m'en remettre et passer à autre chose avec ce match notamment. Gagner et marquer prouve que je suis fort mentalement, c'est bien. Je le prends comme une expérience, je suis là pour progresser, je ne regrette rien. Je vais apprendre à ce poste, je vais continuer à apprendre. Et à travailler. Me connaissant, je sais que ça va aller » a confié celui qui s’entraîne très régulièrement avec les professionnels depuis la saison dernière.