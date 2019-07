PSG : Tuchel imite Bielsa, ce choix va choquer

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le 8 juillet prochain, le Paris Saint-Germain reprendra l’entraînement sous la houlette de Thomas Tuchel. Une reprise très attendue par le coach allemand, impatient de démontrer qu’il peut faire beaucoup mieux que lors de la saison écoulée. Pour cela, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a une idée très précise de la manière avec laquelle il souhaite organiser la reprise de son groupe. Et selon L’Equipe, cela ne va pas plaire à tout le monde puisqu’un loft sera mis en place, dans lequel seront placés les joueurs indésirables priés de se trouver un nouveau club avant la fin du mercato.

« L’entraîneur, Thomas Tuchel, a une idée très précise de la manière dont il veut gérer son avant-saison : il veut travailler avec un groupe de joueurs réduit et a fait part de ses souhaits ces derniers jours à son nouveau directeur sportif, Leonardo. Ainsi, certains jeunes professionnels, qui sont déjà apparus la saison passée dans le groupe de l’équipe première, ont été prévenus ces derniers jours qu’ils n’étaient pas attendus le 8 mais le 15 juillet. À cette date, en attendant de trouver une solution – prêt ou transfert –, ils seront placés dans une forme de ‘loft’ et auront à disposition un staff pour entamer une préparation physique » indique le quotidien national, sans préciser si Leonardo avait validé cette idée de Thomas Tuchel. Comme avec Marcelo Bielsa à l’époque à Marseille, cela devrait faire couler beaucoup d’encre et provoquer de multiples tensions en interne, même si les joueurs concernés pouvaient s'en douter avec la disparition de l'équipe réserve du championnat de N2.