PSG : Tuchel félicité pour sa gestion de Neymar, pas pour le reste

En petite forme ou pas, mettre Neymar sur le banc des remplaçants est forcément une décision forte. Notamment pour un match de Ligue des Champions face au Real Madrid.

Surtout qu’au match précédent face à Lille, le Brésilien était titulaire. Malgré les explications données au numéro 10 du PSG, le risque de perdre un joueur qui peine à se sortir des problèmes physiques et des polémiques extra-sportives est grand. Mais c’était un choix à faire et Thomas Tuchel a bien fait de prendre ses responsabilités, annonce Stéphane Bitton.

« Quel est le vrai PSG aujourd’hui ? Personne ne le sait. C’est celui de l’aller ou du retour contre le Real Madrid ? Le verre à moitié plein, à moitié vide, c’est pareil pour Thomas Tuchel... Il a fait mardi un excellent choix en faisant débuter Neymar sur le banc. Non pas qu’on en veuille à Neymar mais parce qu’il n’est pas très en forme avec son retour de blessure. Mais, après on voit le jeu de son équipe, ou plutôt le non-jeu. On se dit que Thomas Tuchel ne fait pas grand chose avec le matériel qu’on lui donne. C’est plus inquiétant pour la suite. Et cette fois il n’y avait pas de blessé. Cependant, le coaching a été gagnant avec Neymar à la place d’un Gueye qui est passé totalement à côté de son match en première période. Draxler et Sarabia sont eux à l’origine de cette petite remontada », a livré le consultant de France Bleu, pour qui la copie rendue est néanmoins très loin d’être satisfaisante, tant le 2-2 arraché à Madrid fait presque figure de miracle.