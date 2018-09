PSG : Tuchel fait changer un détail lourd de sens

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce dimanche, le PSG reprendra ses habitudes en championnat, avec un déplacement à Rennes généralement bien négocié ces dernières années.

Thomas Tuchel sera privé de deux titulaires habituels en la personne d’Areola, laissé au repos, et Mbappé, suspendu. Lassana Diarra sera également absent, et à la lecture du groupe retenu pour se rendre au Roazhon Park, une nouveauté certainement loin d’être innocente apparaît. Depuis quelques semaines, Thomas Tuchel a l’ambition de faire de Marquinhos un milieu défensif capable de répondre présent dans les grands matchs. Un défi de taille tant le Brésilien n’est pas à son aise, mais l’entraineur allemand ne baisse pas les bras, bien au contraire.

Ainsi, les fins observateurs auront remarqué que, pour la première fois de la saison, Marquinhos n’est plus considéré comme un défenseur par le site officiel du club de la capitale, mais est désormais listé comme un milieu de terrain pour le match à Rennes. Jusqu’à présent, bien qu’aligné dans l’entrejeu, le Brésilien était considéré dans chaque groupe comme un défenseur. Une manière de faire comprendre qu’un retour en arrière ne semble plus possible pour l’ancien de la Roma, qui va devoir être plus performant à ce poste cette saison, histoire de montrer que cette solution de Tuchel a tout son sens.