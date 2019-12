PSG : Tuchel est un « entraîneur Inch'Allah » avec Neymar et Mbappé

Dans : PSG.

Un peu plus d’une semaine après son difficile match nul sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est tranquillement venu à bout du FC Nantes en Ligue 1 mercredi (2-0).

Un succès sans bavure qui aurait toutefois pu être plus large. Mais comme souvent cette saison en championnat, la formation de Thomas Tuchel n’a pas voulu forcer son talent devant son public du Parc des Princes. Avec une belle talonnade de Kylian Mbappé et un penalty de Neymar, Paris a donc sagement conservé sa belle avance en tête de la L1. Sauf que malgré leurs réalisations respectives, le buteur français et l’ailier brésilien n’ont pas convaincu. Et ce n’est pas Christophe Dugarry qui dira le contraire, lui qui n’a pas épargné les deux stars du PSG, coupables d’une attitude indigne d’un footballeur pro, entre individualisme, arrogance et manque d'implication...

« Neymar et Mbappé ont un ego sur-dimensionné, ils se pensent tellement forts. Et le problème aussi, c’est que Tuchel est devenu selon moi un entraîneur 'Inch'Allah'. Il se dit toujours que le prochain match, ça va aller mieux. Il se dit : 'J’espère que demain mes deux stars iront mieux et nous ferons gagner le match'. Et il prie, en espérant qu’il va se passer quelque chose… », a lancé le présentateur de RMC, qui aimerait donc qu’un personnage comme Leonardo intervienne pour recadrer Neymar et Mbappé, les deux joueurs les plus chers de l'histoire du ballon rond...