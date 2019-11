PSG : Tuchel en finale au Bayern Munich, Paris ne va pas aimer

Dans : PSG.

Pendant l’intérim d’Hans-Dieter Flick, le Bayern Munich recherche activement son prochain entraîneur. Parmi la longue liste de candidats, deux coachs seraient en concurrence.

Sans surprise, le Bayern Munich ne manque pas de candidatures pour la succession de Niko Kovac. Beaucoup de noms sont cités depuis une semaine, dont celui du Français Arsène Wenger. Mais a priori, l’ancien manager d’Arsenal ne sera pas l’heureux élu. Le club bavarois a en effet annoncé que son profil n’avait pas été retenu. Alors que l’Alsacien affirme que le champion d’Allemagne l’a contacté sans aucune démarche de sa part.

Quoi qu’il en soit, le Bayern devrait se focaliser sur d’autres pistes. Selon les informations du média néerlandais De Telegraaf, le pensionnaire de Bundesliga aurait réduit sa liste de prétendants à deux noms. Le premier dossier concernerait Erik ten Hag, l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam qui vient pourtant d’exclure un départ en pleine saison. Sauf que dans le même temps, son directeur sportif Marc Overmars admet que son coach sera difficile à retenir si les Bavarois se manifestent.

Tuchel, ce sera compliqué

Cette piste semble donc accessible, beaucoup plus que celle menant à Thomas Tuchel. Si nos confrères précisent que l’Allemand n’est pas un plan B, on peut déjà annoncer que le Paris Saint-Germain ne le libérera pas facilement. Rappelons que l’entraîneur parisien avait prolongé jusqu’en 2021 en mai dernier. Pas de quoi dissuader le Bayern qui envisagerait de nommer Tuchel l’été prochain. Et de trouver un intérimaire pour terminer la saison. Reste à savoir ce qu’en pense l’ancien technicien du Borussia Dortmund.