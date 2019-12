PSG : Tuchel défend sa mascotte avant le mercato

Dans : PSG.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain pourrait profiter du mercato pour alléger sa masse salariale en se séparant d’un ou de plusieurs joueurs inutilisés par Thomas Tuchel.

Les joueurs en fin de contrat en juin prochain sont concernés. On pense directement à Edinson Cavani ou à Thomas Meunier, mais un autre Parisien, bien moins médiatisé, est concerné. En effet, Eric-Maxim Choupo-Moting sera également libre de s’engager dans le club de son choix l’été prochain. Totalement noyé par la concurrence de Mbappé, Icardi, Cavani ou encore Neymar, le Camerounais pourrait-il être vendu dès cet hiver ? La question a été posée en conférence de presse à Thomas Tuchel. Mais pour le coach allemand, hors de question d’envisager publiquement une vente de l’un de ses chouchous.

« Kurzawa et Choupo-Moting sur le départ ? Il y a d’autres joueurs qui jouent peu en ce moment. Je n’aime pas le dire comme ça. Choupo-Moting a fait un entraînement extraordinaire aujourd’hui. Ils s’entraînent très bien. Mais c’est le défi. Si on a tout le groupe, je dois décider que plusieurs joueurs ne sont pas avec le groupe. Ce n’est jamais facile de choisir et d’annoncer. Je dis encore que ce n’est pas possible de ne prendre que 16 joueurs pour une équipe de 10 joueurs (hors gardiens). Choupo-Moting peut jouer en buteur ou en pointe et la concurrence est immense » a indiqué Thomas Tuchel, pour qui il n’est donc pas nécessaire de vendre Eric-Maxim Choupo-Moting cet hiver. Reste qu’en cas d’offre, le PSG ne retiendra pas le capitaine du Cameroun…