Neymar fait un aveu déroutant sur son passage au PSG

Par Guillaume Conte

Neymar est revenu sur son passage au PSG dans un entretien avec RMC. Le numéro 10 brésilien estime avoir donné les meilleures années de sa carrière au club français.

Exceptionnellement invité à se confier au média français RMC, Neymar est largement revenu sur son passage au PSG. Une aventure qui n’a pas forcément convaincu tout le monde, car les esprits se sont arrêtés sur ses frasques, ses blessures, ses performances décevantes en Ligue des Champions et sa fin où il n’était plus très concentré sur son football. Mais dans ses premières années dans la capitale française, Neymar clôt tout débat et affirme qu’il n’a jamais été aussi fort qu’à son arrivé. Il était pourtant au sommet de son art au FC Barcelone et dans le Top3 du Ballon d’Or avant 2017. Mais le Brésilien l’assure, c’est au PSG qu’il a donné ses meilleures années.

2020, Neymar y repense avec émotion

« Évidemment que je suis passionné par le football. Je suis d’accord que mes années sportives au PSG ont sûrement été les meilleures pour moi. Mais c’était très triste pour moi, car j’avais souvent des blessures très graves qui pouvaient aller de trois, quatre à six mois. Ça m’a beaucoup ennuyé, mais au niveau du football, au niveau sportif, c’était le meilleur Neymar qu’ils ont eu dans l’ensemble de ma carrière. Je suis donc content d’avoir pu proposer ça au football français, mais d’un côté, il y aussi ce sentiment de tristesse… Car je n’ai pas fait de saison en entière, seulement l’année 2020, quand nous avons atteint la finale de la Ligue des champions. C’était vraiment une belle année quand j’y repense. Je n’oublierai jamais ces moments, ils sont gravés dans mon cœur », a livré le meneur de jeu désormais à Al-Hilal, et pour qui son meilleur niveau était bien au PSG, et non au FC Barcelone.

Les débats sur le Neymar « prime » peuvent donc être lancés, mais il est bon de se rappeler lors de son arrivée et sa première saison, à quel point le Brésilien s’amusait avec les défenses de Ligue 1, inventant des gestes ou dribblant comme bon lui semblait. Si cela a eu le don d’agacer ses adversaires, cela reste un passage d’exception tant il est rare de voir un joueur afficher ce niveau en Ligue 1, et même ailleurs.