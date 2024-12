Kimpembe vendu cet hiver, le PSG lui montre la sortie

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura pas mal de dossiers à gérer l'hiver prochain sur le marché des transferts. Parmi les joueurs qui pourraient être poussés à partir du club de la capitale : Presnel Kimpembe.



Luis Enrique ne compte pas faire de cadeaux à ses joueurs et ne perd jamais une occasion de le rappeler. L'Espagnol veut des joueurs plus que jamais concernés et prêts à faire des efforts pour gagner leur place. Il y a quelques semaines, Presnel Kimpembe a fait son grand retour au PSG. Le défenseur central champion du monde 2018 avec les Bleus s'entraîne quasiment normalement au quotidien et prétend à une place dans les groupes convoqués à chaque match. Mais voilà, à part une convocation pour le match face au Bayern Munich en Ligue des champions, Kimpembe n'est pas convié. En interne, il se serait plaint de cette situation, ne comprenant pas son traitement et les précautions prises par le staff. Un comportement qui lui porte préjudice car le Français est plus que jamais sur le départ du club de la capitale.

Kimpembe, le PSG perd patience ?

Selon les informations de PSGInside-Actus, les choses se compliquent en effet au PSG pour Kimpembe ! Le Paris Saint-Germain cherche même à se débarrasser de lui cet hiver, alors que son contrat expirera dans la capitale en juin 2026. Luis Enrique n'aurait pas apprécié ses états d'âme et son état physique inquiète toujours Paris. Heureusement pour toutes les parties si un divorce était acté, le défenseur ne manquera pas de prétendants. L'AC Milan, l'Atlético Madrid, Chelsea et Manchester United sont intéressés par son profil. A noter que si le Paris Saint-Germain n'arrivait pas à vendre son joueur cet hiver, le club de la capitale tentera à nouveau de le faire l'été prochain. Car en l'état actuel des choses, Kimpembe veut toujours gagner sa place et prouver à son entraineur qu'il est au niveau d'un club comme le PSG.