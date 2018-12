PSG : Tuchel confirme, il veut ses cadeaux de Noël au mercato

Dans : PSG, Mercato.

C’est la trêve pour le Paris Saint-Germain, qui a octroyé plus de 10 jours de repos à ses joueurs, et ne les reverra à l’entrainement qu’après la nouvelle année. Bourreau de travail, Thomas Tuchel ne devrait pas couper aussi longtemps alors que des énormes dossiers extra-sportifs l’attendent durant ce mois de janvier, avec le recrutement d’au moins un milieu de terrain. Après la courte victoire face à Nantes, l’entraineur allemand a évoqué à nouveau ce besoin, estimant avoir déjà avancé sur certains points, et notamment le type de joueur désiré, et probablement quelques noms.

« J’ai transmis à ma direction des profils de joueurs dont on a besoin et qu'on a ciblés. C'est facile et difficile en même temps car, comme je l'ai déjà dit, on a besoin d'un deuxième Verratti et d'un deuxième Marquinhos. Ce sont deux des meilleurs joueurs en Europe, des top-joueurs, et trouver ça en hiver pour améliorer cette équipe, c'est difficile. Paredes et Weigl appréciés ? Je ne commente pas. Ce serait très intéressant de parler de quelques noms mais je ne peux pas faire ça. Malheureusement, je ne peux pas (rires) », a livré avec le sourire l’entraineur du Paris SG, qui ne va bien évidemment pas faire le jeu des rumeurs en confirmant deux noms de joueurs qui semblent beaucoup lui plaire.