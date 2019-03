PSG : Tuchel confirme, il négocie une prolongation à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

L'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, après l'invraisemblable scénario contre Manchester United, n'a pas du tout incité Nasser Al-Khelaifi à virer Thomas Tuchel, ce qui démontre que le président du PSG a au moins retenu cette leçon du passé. Et ce samedi, avant le choc entre le Paris SG et l'Olympique de Marseille, l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a reconnu que les négociations étaient, à sa demande, en stand-by, mais allaient reprendre très rapidement.

Thomas Tuchel ne s'inquiète donc pas pour son avenir, car c'est lui qui a fixé le timing des discussions avec les dirigeants du PSG. « Nous sommes en négociation avec les dirigeants. Nous avons parlé avant le match de Lille et nous n’avons pas trouvé un accord pour l’instant, mais on parle. J’ai prévenu que ce n’était pas possible de parler entre le match contre Lyon et celui contre Marseille, car il y a trop de rencontres au programme. Une trêve va arriver et nous allons pouvoir continuer la discussion », a indiqué le coach allemand du Paris Saint-Germain, qui ne prendra donc pas de vacances lors de la pause internationale. Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique savent à quoi s'en tenir.