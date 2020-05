PSG : Tuchel bloque le transfert d'Alex Telles !

Dans : PSG.

Activement lancé dans la course au recrutement d’un latéral gauche lors du prochain mercato, le Paris Saint-Germain piste Alex Telles.

Aux yeux de Leonardo, le défenseur du FC Porto est une véritable priorité. Les discussions sont engagées depuis plusieurs jours entre le PSG et le club portugais, même si aucun accord n’a pour l’instant été trouvé. Et pour cause, le champion de France en titre propose entre 20 et 25 ME quand le FC Porto en réclame près de 10 ME de plus. Mais en interne, la piste du Brésilien de 27 ans est loin de faire l’unanimité, à en croire les informations récoltées par Foot Mercato.

Le média dévoile que Thomas Tuchel n’est absolument pas un fervent partisan de la piste Alex Telles. Bien au contraire même puisque dans l’esprit du technicien allemand, le PSG doit recruter un latéral droit très offensif et un latéral gauche, au contraire, plutôt défensif. Une position qui se comprend totalement puisque Paris compte déjà sur Kehrer à droite et Bernat à gauche. Mais pour Leonardo, il faut impérativement profiter d’une opportunité de marché comme celle qui se présente avec Alex Telles, dont le contrat au FC Porto expire dans un an. Il sera toutefois intéressant de voir si Leonardo insistera dans ce dossier en tentant de le finaliser malgré l’avis contraire de son entraîneur. Au PSG, ce n’est pas l’unique dossier qui divise les deux hommes en cette période de préparation du mercato puisque Thomas Tuchel et Leonardo ne partagent pas non plus le même avis au sujet de l’avenir de Mauro Icardi, comme indiqué par ailleurs sur notre site. Plus que jamais, la période pré-mercato est très agitée en interne à Paris, où le rôle d’arbitre a de bonnes chances de revenir à Nasser Al-Khelaïfi.