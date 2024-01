PSG ‍: Marquinhos a encore mâché le travail de Campos

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, le Brésilien Gabriel Moscardo a expliqué les raisons de son choix. Le milieu laissé en prêt au Corinthians a notamment été séduit par la perspective de côtoyer son compatriote Marquinhos.

Après de longues semaines d’attente, Gabriel Moscardo a finalement été rassuré. Le Paris Saint-Germain a confirmé la signature du Brésilien laissé en prêt au Corinthians jusqu’en juin prochain. Un cap important pour le milieu de 18 ans, notamment attiré par la philosophie du coach Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Gabriel Moscardo.



Le joueur brésilien de 18 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028 et sera prêté au SC Corinthians jusqu’à la fin de la saison.



❤️💙 #WelcomeMoscardo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 25, 2024

« C’est un club qui compte de nombreux jeunes joueurs, ce qui montre que l’entraîneur a une grande confiance en la jeunesse, a souligné la recrue dans un entretien accordé aux médias du Paris Saint-Germain. J’ai donc hâte de rejoindre le club et j’espère avoir une bonne relation avec l’entraîneur et les autres joueurs. » Bien sûr, Luis Enrique n’est pas la seule raison de son choix. Gabriel Moscardo se dit également excité à l’idée de côtoyer son compatriote Marquinhos.

« Dès que j’ai appris l’intérêt du Paris Saint-Germain, j’ai pensé à Marquinhos, a raconté le jeune talent. C’était sans aucun doute un facteur dans mon choix. Il est ici depuis longtemps, il connaît bien l’équipe et la ville. Le fait d’avoir Marquinhos comme Brésilien et comme capitaine de l’équipe va certainement m’aider à m’adapter au club et à la langue. » Le défenseur central a donc représenté une aide pour Luis Campos.

Marquinhos doublement décisif

D’ailleurs, le conseiller sportif avait déjà profité de cet atout pour attirer Lucas Beraldo début janvier. « J’avais déjà donné des interviews au Brésil pour dire que je rêvais de jouer à ses côtés. J’imaginais alors jouer avec lui pour l'équipe nationale brésilienne, mais Dieu m'a donné l'opportunité de jouer à ses côtés tous les jours au Paris Saint-Germain. Je pense que cela a pesé lourd dans mon choix », expliquait également le défenseur arrivé en provenance de São Paulo.