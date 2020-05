PSG : Leonardo impose Icardi à Tuchel, c’est le clash

Dans : PSG.

Le prochain mercato promet d’être mouvementé à Paris, où le directeur sportif Leonardo et l’entraîneur Thomas Tuchel sont loin de partager les mêmes opinions.

A en croire les informations divulguées par Foot Mercato, les divergences sont nombreuses entre le Brésilien et l’Allemand dans l’optique du prochain mercato. Par exemple, l’entraîneur parisien souhaite impérativement prolonger le bail de Thiago Silva tandis que l’ancien directeur sportif de l’AC Milan est plutôt d’avis pour tourner la page avec le capitaine parisien. Eric-Maxim Choupo-Moting fait également l’objet de discussions tendues entre les deux hommes, Thomas Tuchel souhaitant le conserver quand Leonardo ne le juge pas nécessaire. Mais selon le média, c’est autour du cas Mauro Icardi que les deux hommes forts du secteur sportif du PSG se déchirent le plus.

Aux yeux de Leonardo, il ne fait aucun doute que Mauro Icardi représente l’avenir du Paris Saint-Germain au poste d’avant-centre, du haut de ses 26 ans. Un point de vue que Thomas Tuchel ne partage absolument pas puisque depuis le match aller entre le PSG et le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park, les relations sont polaires entre Mauro Icardi et son coach. De plus, le staff de Thomas Tuchel a très clairement pointé du doigt le manque de professionnalisme de l’ancien capitaine de l’Inter Milan, dont l’hygiène de vie pourrait bien ne pas être à la hauteur des attentes. Loin d’être idyllique, la relation entre Thomas Tuchel et l’attaquant argentin s’est détériorée au fil des semaines, au point d’atteindre un point de non-retour. Reste maintenant à voir qui de Thomas Tuchel ou de Leonardo aura le mot final dans ce dossier. La tendance est clairement à une signature définitive de Mauro Icardi, preuve que c’est le directeur sportif brésilien qui est le maître à bord au PSG. Et si l’ancien manager de Dortmund n’est pas content et souhaite s’en aller, Leonardo ne le retiendra certainement pas…