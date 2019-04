PSG : Tuchel à bout de nerfs, elle n'est pas surprise

Dans : PSG, Ligue 1.

Chassez le naturel, il revient au galop. C'est ce que se disent actuellement ceux qui connaissaient Thomas Tuchel avant qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain l'an dernier, succédant ainsi à Unai Emery. Car depuis quelques semaines, l'entraîneur allemand semble très facilement irritable, et son attitude à la pause du match Lille-PSG, lorsqu'il s'est retrouvé face à Nasser Al-Khelaifi a montré que Tuchel ne s'était pas assagi tant que ça en signant au Paris SG. Mais pour Laure Boulleau, si le coach du Paris Saint-Germain a perdu son calme depuis quelques matches, ce n'est pas réellement une surprise.

Et l'ancienne joueuse du PSG, désormais consultante de Canal+ de développer sa thèse. « Son tempérament est à l’image de l’actualité de son équipe. Depuis quelques matches, avec les absences sur blessure, et à Nantes où des joueurs lâchent le match, je pense que ce sont des choses qui déplaisent beaucoup à l’entraîneur. Et ce côté nerveux, qu’on lui donnait à Dortmund, on le retrouve. On ne change pas totalement sa nature. Je pense qu’il a essayé de se calmer et d’apporter plus de sérénité à son groupe. Maintenant, il réagit parce que ça ne va pas très fort », constate Laure Boulleau, qui pense que Thomas Tuchel retrouvera sa sérénité lorsque Paris aura fini le boulot.