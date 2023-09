PSG ‍: Trophée en or pour Verratti, ému pour ses adieux

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Comme prévu, le PSG a organisé une cérémonie d'hommage et d'adieux pour Marco Verratti en marge du match contre Nice. L'émotion était présente pour l'Italien, honoré par tout un club des supporters aux anciens joueurs.

Après 11 ans au PSG, le Petit Hibou a pris son envol vers d'autres cieux. Ce vendredi soir, juste avant le match contre Nice, Marco Verratti a reçu l'hommage mérité pour sa longue aventure à Paris. L'Italien accompagné de sa petite famille, femme et enfants, a été accueilli par Nasser Al-Khelaifi sur la pelouse du Parc. Il a reçu une ovation du public, lequel a scandé son nom pendant plusieurs minutes. Les ultras du CUP ont d'ailleurs déployé une banderole qui résumait leur admiration : « Une décennie de magie. 30 trophées avec Paris. Un monument nommé Marco Verratti », ont-ils écrit.

Les messages de nos anciens parisien pour Marco Verratti ❤️💙



✨ #MerciMarco pic.twitter.com/9mb6eg9Ytm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 15, 2023

Le milieu italien avait les larmes aux yeux et la suite n'avait pas de quoi le calmer. Une vidéo était diffusée sur les écrans géants du stade. Plusieurs anciens coéquipiers de Verratti au PSG rendaient hommage à la carrière parisienne de Verratti : il y avait Matuidi, Lavezzi, Motta, Pastore, Ibrahimovic, Thiago Silva. Enfin, Nasser Al-Khelaifi venait offrir un trophée en or avec le numéro 6 et le nom de Verratti inscrits dessus. Emu, Verratti venait accomplir un tour du stade pour saluer les supporters parisiens. De quoi confirmer qu'une belle et grande page de l'histoire du club venait de se tourner pour le deuxième joueur le plus capé du club (416 matchs).