Ousmane Dembélé sur le départ, son futur club se prépare

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'a pour le moment pas encore vu le grand Ousmane Dembélé attendu, même si Luis Enrique en fait toujours un titulaire. Mais le club de la capitale est tout de même ouvert à la vente, et d'autant plus qu'un club richissime va tenter sa chance.

Ce n’était pas la recrue la plus chère du mercato estival du PSG, mais Ousmane Dembélé était très attendu cette saison dans le club de la capitale. Le fait que Kylian Mbappé ait demandé expressément d’avoir son compatriote à ses côtés faisait clairement saliver les supporters parisiens. Après un passage moyen au FC Barcelone, l’ailier formé au Stade Rennais allait pouvoir se faire plaisir et régaler le Parc des Princes. Force est de constater que la tendance est toujours la même qu’en Catalogne, avec des passages à vide, un manque d’efficacité, mais un léger mieux sur les dernières semaines. Pas de quoi crier au génie et pas de quoi porter le PSG sur la scène européenne non plus. A 26 ans, l’international français devrait néanmoins être au sommet de sa forme, mais son rendement offensif décevant pourrait bien remettre en cause son avenir.

Dembélé renvoyé à MU pour le même prix

En effet, plusieurs médias européens, dont Todo Fichajes et The Mirror, affirment qu’Ousmane Dembélé est désormais dans la cible de Manchester United. Non pas en vue de cet hiver, mais de l’été prochain. Et ce transfert a bien des chances d’avoir lieu car le PSG serait ouvert à discuter d’un départ pour une somme équivalente à celle lâchée l’été dernier : 50 millions d’euros. Largement dans les cordes des Red Devils, qui voient un paquet d’argent frais arriver avec Sir Jim Ratcliffe aux commandes. Pour le moment, il est trop tôt pour savoir ce que pense Dembélé de cette perspective, et la deuxième partie de saison sportive de l’ailier parisien donnera certainement de grosses indications sur la suite de sa carrière. Tout comme l’éventuel départ de Kylian Mbappé, qui pourrait totalement redistribuer les cartes au PSG.