PSG : Trop fort et intelligent, Lacazette encense Mbappé

Encore buteur contre Amiens samedi après-midi (5-0), Kylian Mbappé réalise un début de saison canon avec déjà 9 réalisations en L1.

Des performances épatantes qui mettent tout le monde d’accord. Ancien partenaire du natif de Bondy en Equipe de France, Alexandre Lacazette a été invité à réagir par RMC Sport sur le début de saison du Parisien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais est très élogieux envers celui qu’il considère déjà comme un très grand attaquant de stature mondiale.

« En plus d’avoir un immense talent, Kylian Mbappé est intelligent. Je pense qu’il est très bien encadré, bien conseillé. Ça l’aide à passer des paliers. Kylian Mbappé fait déjà partie des grands. Et il va faire partie des très très grands » a confié le buteur d’Arsenal, également auteur d’un très bon début de saison et qui pourrait bien retrouver Kylian Mbappé en Equipe de France s’il continue à enchaîner les buts avec les Gunners. Un duo très sexy sur le papier, que beaucoup de supporters tricolores aimeraient revoir dans les prochaines semaines avec le maillot bleu blanc rouge...