PSG : Triple coup de pression, le Barça chauffe Neymar

Dans : PSG.

Quatre mois après l’interminable feuilleton Neymar, le mercato d’hiver va s’ouvrir sans que le Brésilien ne soit direction concerné.

Pour un retour au FC Barcelone, il faut que les planètes soient alignées et cela demande beaucoup d’effort. Le club catalan en est conscient, lui qui a été trop juste financièrement pour récupérer le Brésilien et faire ainsi plaisir à ses stars, et notamment Lionel Messi. Il ne fait aucun doute que le champion d’Espagne en titre tentera à nouveau sa chance en juin 2020. Mais pour atteindre son but, le Barça a besoin de l’aide de Neymar, et ce dernier devra faire tout ce qu’il n’a pas fait l’été dernier. Cela veut dire trois choses, affirme Don Balon.

En premier lieu, il faudra un accord entre le FC Barcelone et le clan du Brésilien pour qu’il retire ses plaintes pour des primes impayées lors de son départ en 2017, et qui donnent une image de mauvais payeur à Josep Maria Bartomeu à l’approche des élections. En second lieu, le clan Neymar doit faire comprendre au PSG qu’un transfert au-dessus de 200 ME n’a aucune chance d’avoir lieu, que ce soit lié aux finances du Barça ou à la perte de valeur du Brésilien sur le marché des transferts. Enfin, dernier point, le club catalan met la pression sur Neymar pour qu’il affiche officiellement son envie de revenir au Barça, ce qui mettrait le PSG dans une situation intenable.

Neymar doit crier son envie de revenir au Barça

L’été dernier, le « Ney » avait seulement fait savoir à ses dirigeants qu’il comptait partir, sans en dire plus et en se murant dans le silence médiatique dans les mois qui ont suivi. Toutefois, annoncer publiquement une telle volonté serait un énorme risque pour l’ancien prodige de Santos, qui jouerait clairement sa tête si jamais le club espagnol n’avait pas les moyens de le faire réellement venir par la suite. Une preuve en tout cas que la partie de poker a déjà commencé, même si tout le monde sait bien que les performances du PSG en Ligue des Champions seront décisives pour l’avenir de Neymar.