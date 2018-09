PSG : Traumatisé par Griezmann, le Barça veut s’assurer Rabiot

Dans : PSG, Liga, Mercato.

A en croire la presse espagnole, le FC Barcelone serait confiant quant à la signature d’Adrien Rabiot pour l’été 2019.

Même si le Paris Saint-Germain a refusé de négocier un transfert, les contacts entre le club catalan et le milieu de terrain ont été positifs. Certaines sources évoquaient même un accord entre les deux parties. Et l’optimisme des Blaugrana ne fait que grandir en voyant le Français décliner les offres de prolongation de son club formateur, alors que son contrat expire en juin prochain.

Seulement voilà, le Barça reste traumatisé par l’épisode Antoine Griezmann. Annoncé proche du FCB en fin de saison dernière, l’attaquant tricolore a finalement annoncé qu’il restait à l’Atlético Madrid dans un documentaire. Le club catalan est donc bien placé pour savoir qu’un rebondissement est toujours possible sachant que Rabiot a encore plusieurs mois pour se décider.

Rabiot Blaugrana dès janvier ?

D’ici là, le PSG sera probablement revenu à la charge, tout comme la Juventus Turin, le Milan AC et beaucoup d’autres. C’est pourquoi le secrétaire technique Eric Abidal reste en contact régulier avec le Parisien, raconte Marca. Et surtout, Barcelone a prévu d’obtenir la signature officielle de Rabiot dès janvier prochain ! Ainsi, rien ni personne ne pourra l’empêcher d’arriver libre quelques mois plus tard. Enfin, on en est encore loin.