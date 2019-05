PSG : Trapp n°1 à Paris, Tuchel prêt à sacrifier Areola et Buffon !

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel l'a confié cette semaine, il veut avoir la saison prochaine un gardien de but numéro 1, et ne plus devoir gérer l'alternance entre Alphonse Areola et Gianluigi Buffon. Une déclaration qui a laissé croire que l'entraîneur du Paris Saint-Germain n'était pas très chaud pour conserver l'Italien, lequel n'a toujours pas prolongé son contrat. Mais ce dimanche, Téléfoot annonce que le technicien allemand pourrait totalement bouleverser la hiérarchie au PSG en confiant le poste de portier titulaire à Kevin Trapp, toujours sous contrat avec le Paris SG et qui a brillé cette saison sous le maillot de Francfort, notamment en Europa League.

Pour seconder Kevin Trapp, qui a encore un an de contrat avec le club de la capitale, Thomas Tuchel compte sur Alphonse Areola, même si on voit mal comment le champion du monde français pourrait accepter de repartir sur le banc de touche afin de laisser sa place à Kevin Trapp. Prêté à Francfort cette saison, sans option d'achat, ce dernier va donc logiquement revenir au Paris Saint-Germain, où une prolongation devrait l'attendre. Reste désormais à savoir si l'entraîneur allemand du Paris SG est réellement déterminé à redonner à son compatriote une chance de devenir le gardien numéro 1 dans un club où il a eu des performances inégales. Ce qui est certain, c'est que la piste qui mène à David De Gea s'est refroidie, le PSG jugeant le tarif demandé par Manchester United totalement excessif.