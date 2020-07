PSG : Mbappé défié par une star sur 100 mètres !

Dans : PSG.

Star mondiale du décathlon, le Français Kevin Mayer propose à Kylian Mbappé de l'affronter sur 100 mètres et pense pouvoir battre le joueur du PSG.

Après son but inouï contre l’Argentine en 2018, Kylian Mbappé avait battu un record de vitesse lors du match contre Monaco en avril 2019. Face à son ancien club, l’attaquant tricolore du Paris Saint-Germain avait été chronométré à une vitesse de pointe de 38km/h, soit plus qu’Usain Bolt sur 100m…en moyenne. Car le détenteur du record sur la ligne droite avait été mesuré à 44,72km/h lors de son meilleur temps à Berlin en 2009. Il n’empêche, Kylian Mbappé va très vite et cela donne des idées. Ainsi, dans France-Football, Kevin Mayer, champion du monde du décathlon et fan de Kylian Mbappé, propose à ce dernier une course sur 100 mètres afin de savoir qui de l’athlète ou du footballeur sera le plus rapide.

Pour Kevin Mayer, l’heure est venue d’en découdre amicalement avec le joueur du PSG. « Tous les fans de foot passent leur temps à faire sans cesse des comparaisons. Il faudrait que l'on essaye, non ? Avant de défier les sprinteurs, il faudrait d'abord qu'un footballeur tente de battre un décathlonien. Un duel sur 100m, c'est clairement un défi que je lui lance, là ! (rires) Si je suis certain de gagner ? Il faudrait essayer... Je ne dis pas forcément que Kylian ne va pas me battre ! Je dis qu'il ne battra jamais les vrais sprinteurs. Je pense qu'il en est loin. Après, s'il me prouve le contraire, tant mieux... (rires) », s’amuse d’avance Kevin Mayer. Petite précision, la star du décathlon court le 100m en 10’’50, ce n’est pas rien compte tenu de son physique impressionnant.