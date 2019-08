PSG : Trapp écoeuré par Paris ? Sa réponse est claire

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après une carrière composée de bas plus que de hauts au Paris Saint-Germain, Kevin Trapp a fini par quitter le club de la capitale lors de ce mercato pour retrouver Francfort. Au coeur de l'incroyable imbroglio qui entoure les gardiens de but depuis plusieurs saisons au PSG, le portier allemand pourrait être rancunier et agacé de ce qu'il a vécu depuis sa signature en 2015. Mais avant le match d'Europa League contre Strasbourg, Kevin Trapp s'est comporté en seigneur au moment d'évoquer sa carrière parisienne et son départ cet été.

Car le gardien de but ne retient que du positif de ces saisons passées au Paris Saint-Germain et range dans sa poche les polémiques. « Cet été, ce n'était pas très clair au début, mais après des discussions avec Leonardo et le coach Thomas Tuchel, à la fin, on a pris la décision que je quitte le club, je voulais rentrer à Francfort. Si je regrette d’avoir quitté Paris ? J’y ai vécu quatre belles années, j'ai grandi comme joueur et comme personne. J'ai eu le bonheur d'avoir pu jouer avec de tels joueurs, de classe mondiale, avec lesquels je pouvais beaucoup apprendre. Je ne regrette rien car maintenant j'ai un nouveau projet, avec un club qui a fait de belles saisons, qui a gagné la Coupe d'Allemagne, a fait une demi-finale de Ligue Europa », a fait remarquer Kevin Trapp, qui n'a donc pas tiré une balle dans le dos du PSG. La classe.